Giornata dell’infermiere: controlli gratuiti in piazza

attività degli infermieri

Ricorre oggi, venerdì 12 maggio, la Giornata internazionale dell’infermiere. Per l’edizione 2017, il tema scelto è: infermieri, una voce che guida per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Per festeggiare la ricorrenza, il Collegio IPASVI di Varese quest’anno promuoverà diversi eventi.

Sabato 13 maggio in piazza Monte Grappa a Varese e sabato 20 maggio a Busto Arsizio, in via Milano, infermieri al fianco dei cittadini. Verrà allestito, dalle 14.00 alle 19.00, un gazebo, in collaborazione con il CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria).

Infermieri e studenti saranno al servizio dei cittadini per il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e per fare educazione alla salute, unitamente a simulazioni di Rianimazione Cardiopolmonare.

Premiazione degli iscritti da 30, 40 e 50 anni al Collegio infermieri di Varese il giorno 27 maggio, alle 14.30 presso la nuova sede del collegio, in viale Borri, 209.

Serata in musica per festeggiare gli infermieri. In data e sede da definire due gruppi musicali, composti anche da infermieri, allieteranno tutti con musica rock e blues – PROVINCIALE 29 e BLUES LIVE SUPPORT.

