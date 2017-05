Giornate Europee dei Mulini 2017, festa a Caravate e Ghirla

Mulino dei Frati Caravate

Slow Food Prov.Varese da alcuni anni sta perseguendo la valorizzazione dei mulini ad acqua presenti in provincia di Varese, organizzando manifestazioni con i proprietari, con altre associazioni locali e incontri sul tema della filiera dei cereali.

In occasione delle Giornate Europee dei Mulini 2017 organizzate in tutta Europa ed in Italia dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, si celebra questo evento, presso gli storici Mulino dei Frati della famiglia Riva a Caravate, al Mulino Rigamonti a Cunardo e al Maglio di Ghirla.

FESTA AL MULINO RIGAMONTI E MAGLIO DI GHIRLA

Sabato 20 MAGGIO

MAGLIO DI GHIRLA

Ore 16:00

• Forgiatura con i Guardiani del Maglio, fino alle ore 20.00

• Sala polivalente del Maglio: mostra Scorci delle nostre valli a cura di Vittorio Gobbato, apertura fino alle ore 20.00

Ore 17:00

• I segreti dell’artista, scopriamoli insieme a Vittorio Gobbato: laboratorio di disegno dedicato sia ad adulti che a bambini

Domenica 21 MAGGIO

Dalle ore 10:00

• Dal Maglio al Molino Rigamonti, per tutta la giornata, mercatino prodotti km 0

• Sala polivalente del Maglio: mostra Scorci delle nostre valli a cura di Vittorio Gobbato

Dalle ore 12:00 MAGLIO DI GHIRLA

• Plasmiamo il ferro: creazione coltelli eseguita dai Guardiani del Maglio

• Aperitivo scintillante a cura della Proloco Valganna

*Solo su prenotazione, posti limitati: tel. Viviana 333 1324706 oppure e-mail: giornatemulini@gmail.com – Euro 8,00 a persona

Ore 14:30

• Ritrovo alla Badia di Ganna e… “le ruote girano!”

Tutti in bici lungo la Via Francisca del Lucomagno

ore 14:00 – 19:00 MOLINO RIGAMONTI

• Visite guidate per riscoprire l’antica arte molitoria e le atmosfere di un tempo

• Mostra I mulini ad acqua a cura di Alberto Senaldi, Slow Food Varese

ore 15:30 molino rigamonti

• Alla scoperta de Il segreto del mulino della Valganna, lettura animata con l’autrice del libro Chiara Zangarini

• Laboratorio a colori per i più piccoli con Mara Cantamesse

Ore 14.30 e 16:00 molino rigamonti

• Il laboratorio degli gnocchi colorati, a cura di Happy Kitchen *Solo su prenotazione, posti limitati: tel. 0332.716101 oppure e-mail: giornatemulini@gmail.com

Ore 17:00

• Dal Maglio al Molino Rigamonti: Intrattenimento folcloristico a cura dei Tencitt di Cunardo

Ore 18:00 molino rigamonti

• Polente e dintorni degustazione a cura della Proloco Valganna *Solo su prenotazione, posti limitati: tel. 0332.716101 oppure e-mail: giornatemulini@gmail.com – Euro 6,00 a persona.

FESTA AL MULINO DEI FRATI – CARAVATE

Domenica 21 maggio 2017 FESTA AL MULINO DEI FRATI a CARAVATE – Via Verdi Programma:

10:00 18:00 Mostra “I mulini ad acqua” Mercatino di prodotti locali –

Stand informativo di Slow Food Prov. di Varese

10:30; 11:30 Visite guidate per riscoprire l’antica arte molitoria

15:30; 16:30 a cura di Mario Riva – maestro mugnaio

11:00 “Seminiamo il futuro” : parliamo di sementi antiche a cura di Alberto Senaldi – Slow Food Prov. di Varese

12:00; 14:30 Sapori di polenta – Pranzo all’aperto. E’ gradita la prenotazione : Francesca 0332 619041 – Roberto 0332 601289 ore pasti

15:30 Spettacolo del gruppo folkloristico “Sèm Chi Inscì”

Il ricavato della festa sarà devoluto all’Oratorio di Caravate e ad aziende agricole colpite dal sisma 2016. In caso di maltempo la festa sarà annullata. Info: proloco-caravate@libero.it