Giovedì dal sindaco, c’è un calo delle presenze

La notizia può essere vista da diverse angolazioni, ma intanto il dato è questo. Dopo il primo entusiasmo iniziale, ai ricevimenti del giovedì con il sindaco Davide Galimberti il numero medio di visitatori si è notevolmente abbassato. Ieri, giovedì 4 maggio, erano nove le persone che si sono prenotate per un colloquio, e per tutto il mese di aprile sono stati sempre sotto i quindici i cittadini prenotati che hanno avuto un colloquio con il sindaco Galimberti (nella foto, con due cittadine nel suo ufficio).

Quando l’iniziativa iniziò, la scorsa estate, il ricevimento dal primo cittadino fu accolto con grande entusiasmo: il 23 giugno del 2016, primo giorno, la fila fu costante per tutto il giorno. Durante i primi sei mesi di amministrazione i numeri sono stati molto alti: dai 30 ai 50 cittadini ogni giovedì. Il 24 gennaio Galimberti ha festeggiato il traguardo dei 1000 cittadini ricevuti in ufficio. Poi la flessione. Oggi i numeri sono quelli citati. Che vuole dire? Che la novità è finita, ma si potrebbe anche osservare che il sindaco ha dato soddisfazione a molti e che dunque non c’è più bisogno che ritornino a Palazzo Estense. La controprova l’avremo a settembre, quando sarà convocato, come da programma, il primo referendum cittadino sullo stipendio del sindaco di Varese, che darà il segno del gradimento del lavoro di Davide Galimberti.