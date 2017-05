Giuliano Conconi ospite a Deejay chiama Italia

Foto varie di sport

Mattinata in radio per l’atleta varesino Giuliano Conconi, ospite a Radio Deejay del programma Deejay chiama Italia, il programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino.

Dopo la grande impresa al Race Across Italy, che ha permesso a Conconi di qualificarsi per la Race Across America, il preparatore atletico e triatleta della Njoy triathlon è stato invitato negli studi milanesi della radio.

Ad accompagnare Giuliano in trasmissione erano presenti la moglie Margaret e l’amico e compagno di allenamenti Marco Rancati.