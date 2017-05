Gli animali dell’arte, conferenza ai Musei

Venerdì 12 maggio ai Musei Civici di Villa Mirabello alle ore 17 si terrà la conferenza “animali vicini e lontani nell’arte” a cura della dottoressa Simona Contini. L’evento è correlato alla mostra fotografica “Meet your Neighbours”.

E’ un’indagine sulle raffigurazioni degli animali ed il loro significato simbolico sia in ambito religioso che profano nei dipinti di varie epoche da Caroaccio a Tiziano, da Leonardo a Lorenzo Lotto.

Il mondo animale diviene specchio dei sogni e delle paure dell’uomo, ben reso anche dall’immaginario mitologico. I quadri presi in esame metteranno in luce che ogni essere vivente può possedere una duplice natura negativa e positiva. Vari sono gli animali “vicini” raffigurati come cani, gatti, uccelli, bovini ed ovini, ma numerosi sono anche quelli selvatici ed esotici come serpenti, lupi, leoni, scimmie.