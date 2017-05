Gli appuntamenti della settimana alla Galleria Boragno

busto arsizio varie

Anche la prossima settimana sarà ricca di appuntamenti culturali negli spazi di Bustolibri.com, la storica libreria di via Milano 4 a Busto Arsizio. Di seguito il programma completo:

Lunedì 15 maggio alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Io & Paulo Coelho” di Enzo Meli, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni. Liberamente ispirato ai famosi “Punti” di Coelho, il libro rappresenta al tempo stesso una sorta di diario interiore e una raccolta di memorie degli anni Cinquanta, in cui l’autore è cresciuto. Pur non conoscendosi personalmente, i due scrittori sono così uniti in una sorta di comunione sentimentale che si riflette nella “&” commerciale del titolo, a indicare la metaforica “società” stabilita tra Meli e Coelho. Alla presentazione interverrà Ilaria Celestini, autrice della prefazione, critico letterario e direttore della collana, insieme all’autore e all’editore.

Mercoledì 17 maggio alle 21 si terrà presso la Galleria Boragno il terzo incontro del Corso di scrittura tenuto da Laura Pariani e Nicola Fantini. “Inventare mondi di parole: perché non provarci?” è l’invito da cui prende le mosse il corso, in cui i due autori, da sempre amici di Bustolibri.com, riflettono insieme ai partecipanti su problemi e soluzioni della scrittura creativa. La serata del 17 maggio avrà per tema “Gli elementi più efficaci per iniziare”, mentre mercoledì 31 maggio si terrà l’incontro conclusivo dal titolo “Attraverso quali occhi raccontare una storia”. Tutti gli incontri avranno inizio alle 21. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

Giovedì 18 maggio alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro Non c’è gusto senza te di Gloria Brolatti e Edy Tassi, edito da Harper Collins Libri. Il romanzo racconta la storia d’amore tra lo chef Massimiliano Vialardi e la foodblogger Caterina Malena, agli antipodi della sensibilità gastronomica, ma costretti a collaborare per un progetto culinario top secret. Tra Milano, Cisternino e l’Oltrepò Pavese, i due si ritroveranno coinvolti in una vicenda tanto romantica quanto golosa. Il romanzo ha qualche elemento di autobiografia, dato che Gloria Brolatti è una famosa foodblogger (suo il blog www.emoticibo.com), mentre Edy Tassi è al suo terzo romanzo dopo “Ballando con il fuoco” ed “Effetto domino”.L’incontro sarà presentato da Sarah Pellizzari Rabolini, insegnante e autrice.