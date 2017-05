Gli appuntamenti di Bustolibri

Foto varie

Ecco gli appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Di seguito il calendario dettagliato degli eventi:

– sabato 27 maggio alle 11 la Galleria Boragno ospiterà Daniele Tovaglieri per la presentazione di “Il libro delle 13 piccole grandi domande”: uno scritto “leggero”, dedicato alle domande che tutti si pongono e che non hanno bisogno di filosofi per formulare le risposte. Un libro da tenere sul comodino per cercare distrazione nei momenti di bisogno, ma anche un invito ai lettori a ricercare le domande più importanti della propria vita.

– martedì 30 maggio alle 21 sarà recuperato alla Galleria Boragno l’incontro con Mara Di Noia, rinviato nello scorso mese di aprile, per la presentazione del romanzo “Vertigine” (Milena Edizioni). L’autrice, medico veterinario e terapista alimentare, ha fondato Vegachef e conduce due trasmissioni dedicate ai temi della cucina naturale: “DiversamenteVeg” su Kristall Radio e “Piatti e ciotole” su Radio24. La presentazione del suo libro, incentrato sulla “doppia vita” della protagonista Miriam in bilico tra realtà, sensazioni e fantasie, sarà l’occasione per parlare con il pubblico di salute, cibo, vita e animali. Al termine dell’incontro sarà offerto a tutti un piccolo rinfresco vegano.

– mercoledì 31 maggio alle 21 ultimo appuntamento alla Galleria Boragno con il Corso di scrittura tenuto da Laura Pariani e Nicola Fantini. “Inventare mondi di parole: perché non provarci?” è l’invito da cui prende le mosse il corso, in cui i due autori, da sempre amici di Bustolibri.com, riflettono insieme ai partecipanti su problemi e soluzioni della scrittura creativa. La serata del 31 maggio avrà per tema “Attraverso quali occhi raccontare una storia”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

