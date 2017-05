Gli atleti di Asa Varese a Portici per i Campionati italiani di nuoto

Nuoto paralimpico

Sono partiti questa mattina gli atleti della Asa Varese che sabato 27 e domenica 28 maggio disputeranno a Portici (Na) i Campionati italiani di nuoto, organizzati dalla Fisdir, la Federazione italiana sport paralimpici degli atleti con disabilità nel campo intellettivo relazionale.

Quest’anno Asa Varese porta a Napoli sette dei suoi atleti, che affronteranno le gare dei 25 e 50 metri stile libero, dorso e rana e la staffetta da 25 metri.

Della squadra in viaggio per Portici fanno parte Sara Pizzoni, Dario Veratelli, Patrizia Brusco, Daniele Carcano, Barbara Gandini e Paolo Verduci, già esperti nuotatori e veterani di campionati, e la nuova recluta Samuele Lupo, alla prima esperienza in ambito nazionale. A fare il tifo per loro le famiglie e gli amici di Porto Ceresio, Arcisate, Induno Olona, Varese e Vedano Olona.

A bordo vasca il direttore sportivo di Asa nonché allenatrice Valentina Marocco (nella foto qui sopra insieme alla squadra) e gli accompagnatori Mauro Pizzoni e Giuseppe Lupo.

“Possiamo solo essere fieri ed orgogliosi di tutti i traguardi raggiunti dai nostri atleti – dice l’allenatrice – I ragazzi anche quest’anno si impegneranno al massimo dimostrando, a chi non li conoscesse ancora, che per noi tutto è possibile. Un ringraziamento ai genitori dei ragazzi, è grazie al loro impegno quotidiano che Asa può aiutare ed integrare attraverso lo sport tutte le persone con disabilità della nostra provincia”.