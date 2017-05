Gli omini Lego si mettono in mostra

La prima volta si perde ormai nella notte dei tempi. In Oggi nel Varesotto, il gruppo aperto dal nostro giornale, comparve una foto “buffa”: omini lego in primo piano e sullo sfondo il lago maggiore o il Sacro Monte. Un’idea originale, mai vista. Giorno dopo giorno abbiamo raccolto le foto e ne abbiamo fatto gallerie fotografiche, cercando di capire chi ci fosse dietro a questa simpatica iniziativa.

E dietro c’è lui Alessio Varisco, un simpatico lettore di Varesenews (al concorso di San Valentino ha vinto il secondo premio con un video sulla storia d’amore tra lui e la moglie Debora). Ma non è solo, lui ci sono appassionati di fotografia e di Lego che hanno dato vita a un gruppo Facebook FoToGrAfIa CoStRuTtIvA che oggi conta più di 1800 iscritti.

Le foto sono aumentate, la passione anche, tanto da arrivare ad allestire la prima mostra fotografica.

“Fotografia costruttiva” verrà inaugurata venerdì 12 maggio alle 18 a Lavena Ponte Tresa nell’antica rimessa del tram, in viale Ungheria 2 e resterà aperta dal 12 al 14 maggio (questi gli orari 9.30-12.30 e 14.30-17.30)

“Un po’ di tempo fa mi sono chiesto: ma solo io faccio questo tipo di fotografie?” – spiega Alessio Varisco “E ho scoperto che la mia passione era condivisa. E’ nato così, il 1° gennaio di quest’anno, il gruppo su Facebook “FoToGrAfIa CoStRuTtIvA” . Qui condividiamo le nostre opere, le nostre idee, le nostre passioni e le commentiamo in amicizia. Nell’amministrare le foto che vengono postate mi avvalgo della preziosa collaborazione di Daniele Varisco, Francesco Frangioja, Fabrizio Pedrazza ed Elisa Cappello.

Il 26 gennaio 2017 il gruppo contava già 1.000 iscritti, ora sta crescendo: ci sono appassionati di LEGO e fotografia da diverse parti del mondo e di ogni fascia di età.

La mostra è l’ultimo atto di un percorso lungo e fatto di emozioni e relazioni. Chi ama la fotografia e gli omini Lego non potrà che apprezzare”.