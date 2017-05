Gli studenti della Canottieri Luino ai giochi sportivi studenteschi

Giovani canottieri

Nella giornata di martedì scorso, 23 maggio, Corgeno di Vergiate ha ospitato la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Lago di Comabbio in perfette condizioni e temperatura estiva per una mattinata di festa per tantissimi studenti. La Canottieri Luino ha supportato due scuole: l’istituto A. Manzoni di Lavena Ponte Tresa, accompagnata dal Prof. Claudio Bossi, e l’Educandato Maria SS. Bambina di Roggiano accompagnata dal Prof. Francesco Colucci.

Per gli studenti del Manzoni, una nuova e importante opportunità remiera dopo aver partecipato a marzo alla Junior Sculling Head di Eton. Entrambi gli equipaggi esordienti del prof Bossi, nella GIG a 4 di coppia con timoniere, si sono aggiudicati la finale con il primo (Simone Pezzini, Mattia Nucifora, Ricardo Miglioli, Federico Musso, timoniere Biagio Angeretti) e secondo (Davide Burlotti, Davide Carteni, Andrea Rusconi, Nicholas Aiello, timoniere Matteo Monico) posto nelle qualificazioni dove, in terza posizione, si è piazzato l’equipaggio di Roggiano (Alessandro Di Palma, Mattia Gugliemoni, Nicholas Velati, Mattia Belotti, timoniere Lorenzo Pilastro).

Primo posto, nella GIG a 4 di coppia con timoniere, anche per le ragazze esordienti del Manzoni: Gaia Amato, Gaia Bignami, Zoe Lesina Martinelli e Giulia Zanettin (timoniere Giorgia Zanettin) hanno vinto la qualificazione e si sono aggiudicate la finale dopo una sfida combattuta con l’equipaggio di Leggiuno.