Gli studenti diventano “Tourist angels”

Stamane in biblioteca le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore – Tecnico Economico e Tecnologico Città di Luino – C. Volontè, di Luino coinvolti nel Progetto dei Tourist Angels hanno partecipato ad una lezione di formazione a cura della Dottoressa Tiziana Zanetti, dipendente comunale ed esperta in beni culturali, sul tema: “Luino tra storia e letteratura”.

‘Sono molto soddisfatta del vostro operato sul territorio di Luino: seguo il progetto dall’inizio e ringrazio tutti gli enti coinvolti, la Preside dell’I.S.I.S. Lorena Cesarin, presente stamane con noi e la figura di riferimento di Iat Luino Cristina Scaglioni. – commenta il Consigliere al Turismo e Commercio Laura Frulli – Luino e i suoi dintorni hanno molto da offrire e anche il varesotto: ieri, ad esempio, ho visitato il Sacro Monte e ho apprezzato questo gioiello che fa parte del Patrimonio Unesco. Questi ragazzi sono il futuro. Auspico che questo progetto pilota riscuota grande successo’. Per la Città di Luino, il progetto è seguito dalla Dottoressa Simona Corbellini, funzionario del servizio cultura, sport e turismo.

Anche la Preside dell’I.S.I.S.Lorena Cesarin ha avuto parole di apprezzamento per questa iniziativa:’ I nostri ragazzi sono giovani e in gamba e si stanno preparando con serietà per diventare esperti anche se sono piccoli per queste attività: hanno solo sedici anni ma sono molto bravi ed attivi.Questi risultati si ottengono anche grazie ai docenti Gianluca Bianchi e Filomena Parente che li motivano continuamente e li preparano adeguatamente’

Il progetto, di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Varese insieme a In Explora, mira a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori nella promozione del loro territorio, essendo il turismo uno dei motori fondamentali dello sviluppo economico, anche in Lombardia.

Sono coinvolte le due classi terze dell’indirizzo turistico dell’ISIS di Luino che hanno iniziato il loro percorso di stage con alternanza scuola lavoro lo scorso mese di aprile: vengono impiegati presso l’Ufficio Turistico comunale di Via della Vittoria e presso l’Infopoint Alto Lago Maggiore gestito da Canottieri Luino; il loro compito non è limitato all’informazione turistica ma si estende all’accoglienza e al supporto in occasione di manifestazioni.

Prima di entrare in azione, i Tourist Angels – con le loro magliette e i loro cappellini marchiati #DoYouLake? E InLombardia – riceveranno una formazione incentrata su due temi: l’inquadramento turistico territoriale, con indicazioni anche in inglese fornite da guide locali, e lo sviluppo e la gestione della multicanalità sui social network, con il coinvolgimento di Explora, la Destination management organisation di Regione Lombardia.