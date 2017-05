Gli Unni battono i Rosafanti, Tradate conferma il terzo posto

Foto varie di rugby

Rosafanti-Valcuvia 13-42

Rosafanti e Unni si sono affrontati a Vizzola Ticino anche per l’assegnazione del trofeo “le città di Cassano” portato a casa dalla formazione valcuviana che per il quarto anno di fila si tiene stretto il boccale dei vincitori.

Il vantaggio dagli Unni (0-7) è arrivato a inizio gara con la meta di Matteo Marinoni trasformata da Alberto Rossi. Successivamente i Rosafanti hanno realizzato un piazzato con il captano Matteo Bonini che ha accorciato sul 3-7, poi i padroni di casa sono passati a condurre 10 a 7 grazie a un meta di Antonello Interdonato trasformata da Bonini. Il Valcuvia ha risposto andando in meta con Nicolò Magistrali e realizzando con Rossi la trasformazione del 14 a 10. Bonini con un piazzato ha ridotto lo svantaggio a una sola lunghezza, ma prima dell’intervallo i Valcuviani si sono portati sul 21 a 13 grazie alla meta di Fabio Biondolillo (nella foto di Chiara Invernizzi) e alla trasformazione di Rossi.

L’allungo decisivo del valcuviani è arrivato nel secondo tempo con le mete di: Davide Battaglieri, Magistrali e Marinoni, tutte trasformate da Alberto Rossi.

Il campionato si chiuderà domenica 7 Maggio con gli Unni che sul proprio campo affronteranno il Cesano Boscone, mentre i Rosafanti andranno a Parabiago.

Rosafanti: Bonini (c.), Cutrupi, Dav. Riganti, Brusa (Lamberto), Cavallaro (Pandolfi), Interdonato, Tenconi, Santoro (D. Colombo), De Bernardi, Banfi, Cattini, Uggenti (D’Agostino), Dan. Riganti (Dal Molin), Di Gaetano (Procopio), L. Macchi. All.: Colombo.

Valcuvia: Badi, Tuozzo, Pierobom, Battaglieri, Marinoni, A. Rossi, Biondolillo, Magistrali, Carbonara, D. Agostini (Evangelista), Di Muro, Carabelli (De Rossi), Renzi, Perdoncin (c.), Alberici. All.: E. Rossi e Cattaneo.

Note. Arbitro: Francesco Notaristefano. Cartellino giallo a Milizia e Bonini dei Rosafanti.

Voghera-Tradate 21-40

Con sei mete fatte e tre subite, il Tradate ha vinto in casa del Voghera. Doppietta per Samuele Corti, in evidenza anche Guglielmo Mascheroni, Frederico Cherchi e Marco Bollini I°, autori di una meta a testa. I Muccaleoni, ormai saldi al terzo posto, il 7 maggio chiuderanno il campionato in casa affrontando il Gattico.

Tradate: Vulcano, Guglielmo Mascheroni, Galvalisi, Cherchi, Giussani, Corti, De Vita, Bollini I°, E. Mascheroni (c.), Zuccolo (Agostino), Riva, Frontini (L. Barracca), Airaghi, D’Arcangelo, Manenti. Non entrato: Sala. All.: Zecchin.

Note. Arbitro: Alfredo Zimei.

Saints-Cadetti del Malpensa 30-12

Ad Abbiategrasso i Cadetti Malpensa, in meta con Andrea Bagatella e Yugo Abaleo, sono stati battuti 30 a 12 dai Saints che hanno marcato sei mete con Marco Murdolo, Daniele Bongiorno, Andrea Garavaglia, Mauro Romanazzi, David Alexis Pacheco Condoy e Alessandro D’Eugenio. Il campionato si chiuderà domenica 7 maggio a Gallarate contro il Voghera di Grossi.

Malpensa: Abaleo, Sgaramella, Gallo, Caloni, Cattorini, Bagatella, Bonvicini, Travaini (c.), Rivolta, Moriggi, Brancone, Concollato, Serra, Crimi, Elvi.

Note. Arbitro: Umberto Cazzaniga.