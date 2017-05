Gran ritorno di Simonetto, con lui il Varese non trema

Verbania - Varese 0-1

BORDIN 6,5 – Torna titolare dopo una vita, si scalda subito con un paio di uscite precise e gioca una partita senza grosse difficoltà ma in totale controllo.

LUONI 6,5 – Viene fuori alla distanza e infatti le cose migliori le mostra dopo il vantaggio del Varese quando per due volte respinge con il corpo e con buona scelta di tempo i tentativi degli attaccanti piemontesi.

SIMONETTO 7 – Il migliore in campo: viene sfidato subito dal Verbania che continua a servire Spadafora in profondità, ma il giovane difensore di Bettinelli non si lascia mai sorprendere, gioca d’anticipo quando può e quando non può si rifugia in angolo o in fallo laterale. A conti fatti non perde nemmeno un duello e nella ripresa va anche vicino al gol.

VISCOMI 5,5 – Partita di contenimento senza particolari spunti, poi costringe Bettinelli a toglierlo per un fallo che poteva costargli cartellino giallo e squalifica. Un po’ troppo nervoso per il livello della partita.

(Lercara 6,5 – Premio per la sua sventagliata verso Rolando da cui nasce l’occasione mancata dello 0-2).

TALARICO 6,5 – Solita prestazione di spessore sulla fascia destra, sia in fase d’attacco, sia in copertura dove, per la verità, non è particolarmente impegnato.

GAZO 5,5 – Dalle sue parti non succede granché, lui non fa molto per farsi notare.

(Zazzi s.v.)

BENUCCI 5,5 – Altre volte il giovane regista era stato capace di incidere sulla partita; a Verbania fa il compitino ma senza grandi lampi.

BONANNI 6,5 – Fa piacere ritrovarlo su buoni livelli dopo qualche passaggio a vuoto; vivace sulla fascia sinistra è suo anche il cross che Scapini trasforma in gol.

ROLANDO 6 – Schierato dietro gli attaccanti non riesce a sfruttare al meglio i suoi spunti di quando è in fascia. E’ comunque vivace e propositivo anche se poco concreto. Fin troppo altruista nel finale quando cerca l’assist per Scapini e rinuncia al probabile tiro dello 0-2.

SCAPINI 6,5 – Fino alla rete vivacchia in attacco senza lasciare tracce, poi però è perfetto in occasione del gol partita. Potrebbe fare il bis ma viene murato a due passi dalla porta.

PIRACCINI 5,5 – Suda la maglietta ma non riesce mai a crearsi vere palle gol nell’area avversaria.

(Innocenti sv).