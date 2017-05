Gregori: “Forse cambio gruppo consiliare”

Dopo l’annuncio Facebook di ieri (“forse mi dimetto”), il consigliere comunale di maggioranza Mauro Gregori (Lista Galimberti) torna a sollevare il suo caso politico e personale con un nuovo post in cui afferma: “Nessun contatto con sindaco e giunta”. Nessuno, in sostanza, lo ha chiamato per chiedergli di restare e ora la spaccatura si va allargando. Gregori ha minacciato di dimettersi ieri, ma oggi in realtà paventa anche un’altra possibile soluzione e cioè l’abbandono del gruppo consiliare Lista Galimberti. Sarebbe, per la maggioranza, un problema più insidioso. Quali scenari potrebbero aprirsi? Se Gregori si iscrivesse a un altro gruppo di opposizione potrebbe andare nella Lega Civica, facendo raddoppiare i seggi di quel raggruppamento che peraltro è spesso allineato con la maggioranza con cui ha un accordo tacito su alcune partite politiche. O ancora staccarsi e creare un gruppo misto da solo.