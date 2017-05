Gregori: “Forse mi dimetto, deluso da Galimberti”

Sono Mauro Gregori e sono nato a Varese 58 anni fa. Varese è una città che amo, non solo perché la vivo da sempre, ma perché è bellissima. Il centro storico, il Sacro Monte ed il Campo Dei Fiori, i parchi, le ville, il lago, fanno di Varese una ci

La lista Galimberti rischia di perdere un altro consigliere comunale ed è un addio che farà rumore: il consigliere di maggioranza Mauro Gregori, già animatore di una pagina facebook contro il degrado in città, ha scritto un post in cui annuncia che sta valutando se dimettersi, o meno. Il succo della sua critica è: decidono tutto poche persone, e non c’è un vero coinvolgimento. Gregori dà ragione ad Arturo Bortoluzzi, consigliere comunale eletto lo scorso anno nella stessa lista, ma dimessosi in polemica proprio con lo scarso coinvolgimento.