“Hack in the lab”, un contest tra dipendendi per imparare nuovi strumenti

60 partecipanti, due mesi di tempo e un obiettivo: imparare a sviluppare con il programma openstack. E’ questo “Hack in the lab”, la nuova iniziativa di Elmec che giovedì 4 maggio ha preso avvio nella sede di Brunello.

«Abbiamo pensato a questo contest per i nostri dipendenti per offrir loro la possibilità di mettersi alla prova e testare in un ambiente vero un programma nuovo e innovativo» spiega Roberto Trentini, direttore delle risorse umane dell’azienda di Brunello. Un’iniziativa che non si rivolge solo ai programmatori di Elmec «ma che è stata aperta a tutti i nostri dipendenti per creare sinergie e team più eterogenei in modo da aumentare la creatività e la versatilità» e che da qui a luglio prevederà incontri di formazione e appuntamenti per testare i lavori fatti. «Poi, alla fine, chi vorrà potrà partecipare ad un vero contest -continua Trentini- e Il progetto più innovativo e originale realizzato sarà premiato con un viaggio nei Paesi Bassi e con la partecipazione all’OpenStack Summit di Amsterdam, il prossimo 14 settembre».

Ma oltre alla gara ciò a cui si punta con questa iniziativa è di offrire un percorso formativo a tappe durante il quale verranno acquisite le competenze necessarie a sviluppare soluzioni informatiche su questa innovativa piattaforma open. La competizione è stata infatti pensata per offrire ai tecnici del managed service provider varesino un’occasione di formazione e allo stesso tempo la possibilità mettersi alla prova su una tecnologia nuova che ha destato l’interesse dei principali player tecnologici mondiali.

Non a caso l’iniziativa Hack in The Lab fa parte del più ampio progetto Elmec4Edu e proprio per questo la stessa infrastruttura messa a disposizione dei dipendenti sarà disponibile anche per le università e agli istituti superiori del territorio. In questo modo Elmec vuole offrire un’occasione di formazione con Openstack anche a quei docenti che vorranno approfondire le proprie competenze in questo ambito al fine di favorire un percorso di alfabetizzazione informatica tramite una costruttiva collaborazione tra scuola e impresa.