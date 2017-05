Helen Doron English Summer Fun

Campi Estivi 2017

Un’estate “slow” all’insegna dell’inglese, dell’educazione e del rispetto delle esigenze di ogni bambino, con gli English Summer Camp dei centri Helen Doron di Varese, Valcuvia e Besozzo.

Un campus in controtendenza per imparare la lingua inglese seguendo un metodo educativo che vuole fornire eccellenza, divertimento e creatività, rispettando le esigenze e ritmi naturali di ogni bambino.

Con Helen Doron English, imparare è un’esperienza piena di gioia e i centri Helen Doron di Varese, Valcuvia e Besozzo vogliono coinvolgere bambini e ragazzi in un’estate unica e indimenticabile.

La parola chiave dell’estate 2017 sarà “slow” e gli obiettivi del campus sono quelli di offrire un’opportunità seria per approfondire, riscoprire o approcciare per la prima volta la magia della lingua inglese e dare ai bambini il tempo per riappropriarsi dei propri ritmi, ascoltando le proprie esigenze, dimenticando per un po’ i ritmi frenetici dettati durante tutto il resto dell’anno dagli adulti.

Le attività degli English Summer Camp saranno coordinati da insegnanti di inglese certificate Helen Doron e da professionisti che seguiranno i bambini nelle diverse attività che si susseguiranno durante la giornata, offrendo loro l’opportunità di trascorrere ore di puro divertimento.

Il programma degli English Summer Camp prevede attività didattiche ludiche e creative che rispettino la necessità dei ragazzi di rilassarsi e di ritrovare benessere, in continuo contatto con la natura, giochi semplici e spazio alla capacità espressiva di ognuno.

L’approccio didattico prende spunto dalla “pedagogia della lumaca”, per dare a tutti la possibilità di rigenerarsi dalle fatiche dell’anno scolastico senza però smettere di coltivare la conoscenza della lingua inglese grazie ad un metodo didattico coinvolgente ed efficace.

I bambini, suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età, verranno coinvolti in giochi e attività formative svolte 100% in lingua inglese e tutti gli operatori metteranno grande attenzione su ciascun bambino, sulle sue necessità e modalità espressive.

I ragazzi, senza rendersene conto, “respireranno” la lingua Inglese e giorno dopo giorno troveranno naturale utilizzare il più possibile questa seconda lingua: non stupitevi dunque al mattino vi saluteranno con un gioioso “Good morning, mummy” o se abbracciandovi la sera vi sussurreranno “Hug me, tight!”.

L’esperienza del Campus diventa un momento estremamente importante anche per i bimbi che frequentano corsi d’inglese durante l’anno, perché l’utilizzo quotidiano della lingua porta ad un vero e proprio salto di livello nella conoscenza e nella padronanza della lingua parlata.

Le iscrizioni ai Campus sono già aperte e in tutti Centri è già disponibile il programma delle attività e delle proposte didattiche. Il consiglio è di prendere contatto al più presto col centro Helen Doron più vicino perché per necessità didattiche e per garantire la massima qualità, i campus sono riservati a un numero ristretto di partecipanti.

Helen Doron English Summer Camp

Per bambini da 4 a 10 anni

Dal 19 giugno al 21 luglio 2017

Contatta il Centro più vicino a te!!

Helen Doron Varese

via Sanvito Silvestro, 103 Varese

Tel. 393 8737985

varese@helendoron.com

(Il camp di Helen Doron Varese si svolgerà presso il Borgo Olonese, in via Re Magi, 21 a Induno Olona)

Helen Doron Besozzo

Via dei Mille 2 Besozzo (VA)

Tel. 340 7621379

Helen Doron Valcuvia

via Provinciale 28 Rancio Valcuvia (VA)

Tel. 345 4010524