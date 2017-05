Hotel Campo dei Fiori, primi weekend “sold out”. Come prenotare per le prossime visite

La notizia dell’apertura straordinaria dell’Hotel Campo dei Fiori, in occasione della mostra dedicata all’architetto del Liberty Sommaruga, ha attirato la curiosità di tantissime persone e le prenotazioni per i primi tre fine settimana di apertura del “Gigante addormentato” sono andate esaurite nel giro di pochi minuti. Ma abbiamo buone notizie:

QUANDO

L’apertura della mostra e dell’Hotel Campo dei Fiori si terrà tutti i sabato e le domeniche fino al 30 luglio compresi. La visita guidata è a cura del gruppo giovani del Fai, Fondo Ambiente Italiano.

COME

Sono in programma visite accompagnate all’interno dell’Hotel Campo dei Fiori. Entra un gruppo alla volta formato da 20 persone, per ragioni di sicurezza. E’ per questo motivo che è necessario e obbligatorio PRENOTARSI e rispettare le istruzioni e gli orari indicati sulla PRENOTAZIONE. Non sarà possibile entrare senza prenotazione o entrare in un orario differente da quello indicato sulla prenotazione.

COME SI PRENOTA?

Si entra SOLO su prenotazioni al sito www.faiprenotazioni.it. Una volta atterrati sul sito si apre la mappa dell’Italia, si seleziona quindi la Lombardia e poi Varese, sulla colonna destra in basso. QUI dovete selezionare le date che vi interessano e quindi la scheda DI PRENOTAZIONE per singole persone.

Non è possibile prenotarsi in altro modo. Sul sito sarà possibile trovare le schede di prenotazione per i due fine settimana successivi (e non fino a fine luglio).

I posti a disposizione sono 240 ogni fine settimana di apertura, che in totale sono 10 dal 28 maggio al 30 luglio.

I gruppi (fino 20 persone ) invece, possono mandare una mail a faigiovani.varese@fondoambiente.it

IL SITO NON FUNZIONA?

Per alcune ore la scheda di prenotazione sul sito del Fai non ha funzionato perchè gli accessi alla scheda sono stati tanti: problema che potrebbe ricapitare in caso di accessi troppo elevati al sito.

I posti per i prossimi tre fine settimana (27 e 28 maggio, 3 e 4 giugno, 10 e 11 giugno) sono ESAURITI. Nel giro di breve sarà possibile prenotare per i weekend successivi.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso dell’hotel non è a pagamento: si potrà lasciare un’offerta libera al Fai – Fondo ambiente italiano.

LA MOSTRA

Perché l’apertura straordinaria del Grand Hotel? Perché insieme a questo gioiello di architettura sarà possibile visitare anche la mostra sul liberty lombardo dedicato a Giuseppe Sommaruga “Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty“, a Varese (dal 28 maggio al 31 luglio).