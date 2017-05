I bambini della Montessori diventano artisti, curatori e guide

Il Chiostro di Voltorre foto di Ulisse Piana

Torna martedì 30 maggio alle 18, al Chiostro di Voltorre di Gavirate, “Gocce d’Arte”, la mostra collettiva che vede come protagonisti i bambini della classe quinta della scuola primaria paritaria Montessori di Percorsi per Crescere di Varese. La mostra sarà aperta il 31 maggio e dal 5 al 7 giugno (ore 8.30-16) e gli alunni hanno vissuto in prima persona tutti gli aspetti del progetto: non solo hanno realizzato le opere durante laboratori artistici seguiti durante l’anno scolastico, ma hanno anche curato l’allestimento e faranno da guida ai visitatori. Un’esperienza a 360° che ha permesso loro di esprimersi e sperimentare in libertà, come insegna il metodo Montessori.

«Questo progetto è nato nell’anno scolastico 2014/2015 dalla voglia dei ragazzi che frequentavano allora la classe quarta di fare un’esperienza artistica che li coinvolgesse sia nell’organizzazione che nella realizzazione –spiega Maria Angela Ferioli, presidente della Cooperativa Percorsi per Crescere che gestisce la scuola di Varese–. Da loro nasce così l’idea di allestire una mostra d’arte e di diventare artisti, curatori e anche guide».

Quest’anno l’iniziativa è alla seconda edizione e, con entusiasmo, i ragazzi della classe quinta hanno portato avanti questa esperienza lasciata loro in eredità. «In linea con il pensiero di Maria Montessori –continua Ferioli–, i ragazzi hanno potuto scegliere liberamente il modo di lavorare, creando una mostra senza un tema comune, ma caratterizzata dalla varietà di tecniche e soggetti che esprimono propensioni, gusto e personalità degli autori».

La classe quinta esporrà il lavoro fatto nel laboratorio artistico con Giovanna Astolfi; le classi terza, quarta e quinta porteranno una scelta di lavori fatti con Chicco Colombo per Ritrarte.

Vernissage

martedì 30 maggio, ore 18

Chiostro di Voltorre – Piazza Chiostro 23, Gavirate

Apertura mostra al pubblico nelle giornate: 31 maggio, 5-7 giugno dalle 8.30 alle 16