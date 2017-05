I ciclisti scrivono ai senatori: “Fate passare la legge”

varie

Troppi ciclisti investiti, feriti e uccisi sulle strade: le nuove regole sono al vaglio del Parlamento e i ciclisti varesini scrivono ai senatori: aiutateci a far passare la legge.

Per Fiab, associazione di ciclisti urbani e cicloturisti, la sicurezza sulle strade è una questione di importanza massima.

Un tema molto dibattuto anche localmente, a Varese, dove non sono mancati, purtroppo, i lutti anche recenti.

Servirebbe un vero patto, quello tra automobilisti e altri utenti della strada, dai ciclisti urbani ai semplici pedoni, che permetta a tutti di transitare serenamente e in sicurezza all’interno del tessuto urbano.

Molto in tal senso potrebbe fare il Nuovo Codice della Strada in discussione in Parlamento: Fiab Ciclocittà Varese aderisce alla campagna nazionale #CodiceDiSicurezza, e lo fa con una lettera aperta ai Senatori eletti a Varese: Laura Bignami (Gruppo Misto), Stefano Candiani (Lega Nord) ed Erica D’Adda (Pd).

Perché da più di due anni, dopo l’approvazione alla Camera, proprio in Senato si è bloccato l’iter del Nuovo Codice della Strada: Fiab, quindi, si fa portavoce dei cittadini, chiedendo ai senatori rappresentanti del territorio di impegnarsi affinché un documento tanto importante per la sicurezza di tutti veda finalmente la luce.