I Fio de la Serva compiono dieci anni

Tempo libero generica

Partirà in occasione della festa della solidarietà organizzata in Piazza San Vittore (dal 4 al 7 maggio) il tour dei Fio de la Serva. Il gruppo folk del luinese compie dieci anni e festeggia con una serie di date in provincia e non solo. Il primo appuntamento è quindi per sabato 6 maggio mentre la band proseguirà il tour, tra le altre date, venerdì 12 maggio all’interno della festa dei giovani di Valmorea.

Partiti nel 2007 come tributo a Davide Van de Sfroos, oggi i Fio de la Serva presentano un programma musicale diverso che prende spunto da diversi generi e tradizioni musicali, in gergo una “patchanka”, a dimostrazione delle tante influenze e contaminazioni che, a partire dalla base folk, hanno caratterizzato la band in questi primi 10 anni di vita. Questo tour sarà l’occasione per festeggiare insieme al loro pubblico l’importante compleanno. Per tutte le informazioni seguite il sito www.fiodelaserva.it e l’attivissima pagina Facebook.