I Gorillas chiudono in casa il campionato

Le foto del football americano

Atto finale della stagione per i Gorillas che domenica affronteranno i Crusaders Cagliari tra le mura amiche del Jungle Field “Nicolò De Peverelli”.

La sconfitta di sabato scorso contro la capolista Blue Storms, pur avendo affossato le speranze della “matricola terribile” di staccare un biglietto per i playoff, ha dato ai coach Galvan e Gaiga solide basi da cui ripartire per costruire il futuro, confermando la solidità della difesa e mostrando un netto miglioramento nella prestazione dell’attacco.

Per entrambe le formazioni, quindi, la partita di domenica non sarà decisiva dal punto di vista della classifica ma sarà senza dubbio carica di forti motivazioni: i cagliaritani sono alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un campionato difficile, i Gorillas invece intendono chiudere la stagione in bellezza. Questi gli ingredienti di un match dove la spunterà chi dimostrerà di avere la motivazioni più forti.

L’appuntamento è per domenica al Jungle Field di via Sette Termini a Varese, kickoff ore 13, con ingresso gratuito.

Sono invece già iniziate le attività che animeranno l’intensa estate dei Gorillas: Martedì scorso il presidente Paolo Ambrosetti è stato ospite di un interessante dibattito intitolato “Il tempo dello sport non è tempo perso” organizzato a Trento dal Coaching Club Trentino Alto Adige Sudtirol e moderato dai coach Aaron Giazzon, giocatore dei Thunders Trento e Paolo Loner, storico atleta dei Jets Bolzano e della Nazionale. Argomento principale dell’incontro il ruolo cruciale dello sport nell’ambito dello sviluppo personale.

Un altro momento di divulgazione avrà luogo domani (27 maggio) all’Isiss Daverio – Casula di Varese dove una nutrita delegazione di giocatori biancorossi ha in questi mesi animato le lezioni di educazione fisica sotto la supervisione della professoressa Galletti, spiegando agli studenti le regole base del football americano. L’incontro di sabato mattina (ore 11) verterà sui valori e le peculiarità del football americano e sul progetto di sviluppo dei Gorillas basato sul recruiting di giovani del territorio, sulla condivisione dell’esperienza sportiva a 360 gradi tramite un forte senso di appartenenza al gruppo, bilanci trasparenti e partecipazione diretta dei giocatori all’attività sociale del team.

Presto sarà reso noto il ricco calendario degli eventi per i prossimi mesi. Rimanete sintonizzati.