I Lions a congresso al Teatro Sociale

Foto varie

Sabato 13 maggio alle ore 9 presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio si terrà il Congresso di Primavera del Distretto Lions 108 Ib1 Italia. Presieduta da Governatore Carlo Massironi, la riunione coinvolgerà i circa 230 soci lion delegati, faranno gli onori di casa il Presidente della Terza Circoscrizione Giacomo Mariscalco, il Presidente della Zona A Luca Beretta e il Presidente del Lions Club Busto Arsizio Host Mario Crespi.

Ospite d’onore sarà l’avvocato Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo dal 1997, Presidente di Acri – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa dal 2000 (Fondazione che riunisce tutte le Fondazioni di origine bancaria in Italia). L’avvocato Guzzetti è stato Presidente della Regione Lombardia dal 1979 al 1987 e Senatore della Repubblica Italiana per la decima e undicesima legislatura.

Il Distretto 108Ib1 comprende le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, Varese e parte della provincia di Milano – Alto Milanese; ne fanno parte circa 2.550 Soci suddivisi in 82 Club. A sua volta il Distretto 108 Ib1 fa parte di Lions Clubs International, la più grande associazione di servizio umanitario nel mondo con i suoi 1.420.000 Soci presenti in 210 nazioni dei 5 continenti; la Fondazione del Lions Clubs International è costantemente giudicata la migliore tra le organizzazioni no profit in termini di percentuale di distribuzione dei fondi raccolti, percentuale che si avvicina al 100%.

La riunione affronterà diversi temi, molto importanti, tra cui l’elezione del Governatore, che presenterà le proprie linee programmatiche, del Primo Vice Governatore e del Secondo Vice Governatore per l’annata lionistica 2017/2018. Verranno pure eletti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e un rappresentante del Distretto in una commissione del Multidistretto Italia.

Nel 2017 ricorre il centenario della fondazione del Lions Club International: la prima riunione organizzativa si svolse il 7 giugno 1917 a Chicago, Illinois, USA e nell’ottobre dello stesso anno ebbe luogo la prima convention di Lions Clubs a Dallas in Texas. Nel corso del Congresso verranno illustrati i programmi svolti per celebrare l’avvenimento. Il Governatore Carlo Massironi terrà la sua relazione morale riguardante l’andamento del Distretto e le attività svolte per raggiungere gli obiettivi dell’annata lionistica 2016/2017.