I migliori quadri della nostra vita al Maga

pittori, quadri, dipinti, sculture

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 21.00, il Museo MA*GA di Gallarate ospita lo spettacolo teatrale I migliori quadri della nostra vita.

È questo il terzo appuntamento del ciclo d’incontri, organizzato in collaborazione con gli Amici del Caffè Teatro, che spazia dalla musica, alla letteratura, al teatro.

Protagonisti della serata saranno Leonardo Manera e Carlo Vanoni. Sarà un racconto a due voci che, passando attraverso una storia personale, narra anche la storia dell’arte in modo fresco e innovativo.

Utilizzando ciascuno il proprio linguaggio, i due racconteranno le emozioni e le sensazioni che si possono incontrare in una vita. Una vita qualsiasi, che però è il riassunto di tutte le vite. E per ogni momento dell’esistenza, per ogni gioia, per ogni passione, per ogni difficoltà, un quadro. La storia di un quadro, che non è più solo olio su tela, ma diviene racconto vivo e vibrante di uomini e delle loro storie.

Biglietto: € 10,00