I nuovi tre pennuti del lungolago

Ecco qui i nuovi arrivati. Sono tre, hanno già imparato a nuotare e stanno facendo crescere il piumaggio ma sono “le star” per tutti i passanti del lungolago.

Ad accudire questi tre pennuti è la mamma che non li lascia soli un momento. Si trovano per lo più in zona Imbarcadero e vengono fotografati da tutti coloro che fanno due passi sul lago. Ricordaate, se dovete dargli da mangiare: niente pane (il lievito e sale nel lago non esistono) ma insalata e semi vari.

Lo scatto è della nostra lettrice Fede1049 che ha postato la fotografia su Instagram.