I pizzaioli da tutti Italia per la stanza della pizza al Del Ponte

Foto varie

Questa mattina i pizzaioli di tutta Italia, che hanno contribuito a realizzare la stanza della pizza nella pediatria del nuovo Ospedale, si sono dati appuntamento per trovarsi al Del Ponte. Vestiti da Pizza Champs sono venuti appositamente da Nord a Sud per vedere la loro camera.

Capitanati dal campione del mondo Leo Coppola e accompagnati da Gianni Lucchina di AIME Italia, hanno visitato l’intero reparto di Pediatria con Riccardo Cappello de Il Ponte del Sorriso nel ruolo di insolita guida.

La stanza della Pizza è coloratissima ed è stata realizzata disegnando un forno e due pizzaioli con un grande cappello che, aiutati da tutti gli ingredienti, mozzarella, olio e farina, impastano e sfornano due deliziose pizze.

“Sembra di entrare in una grande ludoteca”, sono le parole di Leo Coppola, al quale fanno eco quelle di Giuseppe Lucia di Lecce “appena sono entrato non ho avuto la minima sensazione di trovarmi in un ospedale. Me la sono tante volte immaginata ma non avrei mai pensato ad un risultato così straordinario”.