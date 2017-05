I Sindaci “dell’accoglienza” in udienza da Papa Francesco

I Primi Cittadini della Rete civica dei Sindaci per l’accoglienza sono a Roma, dove saranno accolti da Papa Francesco nell’udienza di Piazza San Pietro. “Un grande riconoscimento per premiare i lavoro svolto in che premia il lavoro di tanti Amministratori che in questi anni hanno lavorato bene, nella convinzione che l’accoglienza è un dovere e una responsabilità” scrive Silvio Aimetti, sindaco di Comerio sulla sua pagina Facebook. “Stiamo vivendo una grande emozione” spiega invece Riccardo Del Torchio, sindaco di Besozzo.

Alle 13 saranno ad una conferenza alla Camera dei Deputati.