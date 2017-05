I Social: usi e non abusi per un utilizzo consapevole

Foto varie

In un mondo in cui l’utilizzo dei social network è sempre più diffuso, e spesso fonte di problematiche e disagi, i terapeuti di Jonas Varese si dedicano alla possibilità di metterne in risalto luci ed ombre affinché ne si possa contemplare un uso, non un abuso, consapevole e funzionale.

Venerdi 12 maggio 2017 ore 20:45 Presso Aula Magna liceo Classico “S.M. Legnani” via Volonterio 34, Saronno

Referente della serata:

 Dott.ssa Erika Minazzi, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Jonas Varese

Relatori:

 Dott.ssa Valeria Maiano Psicologa Jonas Varese

 Dr. Massimo Porta Psicologo Jonas Varese