“I soldi risparmiati saranno reinvestiti nei servizi scolastici”

Un’estate di lavori per sistemare gli ambienti, adeguare i bagni, costruire un muro. A settembre la primaria Mazzini sarà pronta ad accogliere anche gli iscritti dell’Addolorata.

La giunta di Varese ha deliberato questa mattina, lo spostamento: « Mi rendo conto del disagio che inizialmente potrebbe arrecarsi alle famiglie – ha commentato il sindaco Davide Galimberti che ieri sera ha parlato con i genitori degli iscritti - La scelta che abbiamo fatto è stata difficile ma a Varese oggi abbiamo 20 scuole occupate anche sotto il 50% e con costi da sostenere come se fossero piene. Per questo motivo abbiamo dovuto fare delle scelte basate sul principio di buon governo e di economicità, garantendo però i servizi per i bambini e le famiglie. Ribadisco però che la scuola Addolorata resterà viva e i bambini potranno continuare normalmente il loro percorso di studi».

La decisione presa dal Comune di Varese si è resa necessaria anche per il quadro normativo nazionale fortemente restrittivo nei confronti delle spese di locazione. Il legislatore infatti chiede sempre più ai Comuni di effettuare scelte di riduzione della spesa dove possibile. E quindi non è più permesso pagare canoni di locazione quando non strettamente necessario. La scuola Addolorata presenta nelle vicinanze numerosi edifici scolastici di proprietà del Comune con ampia disponibilità di spazi: «In questo senso non era possibile rinviare ulteriormente questa difficile scelta. Ribadisco nuovamente, come già fatto dall’assessore ai Servizi sociali, che l’impegno del Comune in favore della mensa di via Luini, gestita dalle suore, che ogni giorno aiuta tante persone in difficoltà resta e non vedrà nessuna riduzione del sostegno. Il servizio fornito dalle suore, così come quello che si svolge alla Brunella e alla Croce Rossa, costituiscono un sostegno fondamentale per la città e il Comune proseguirà il suo impegno in favore di queste realtà».

Il passaggio da via Luini a via Como dovrebbe garantire servizi analoghi, se non rporpio identici, con quelli offerti fino a oggi dalle suore: « Tutte le classi attualmente esistenti all’Addolorata verranno mantenute e le stesse insegnati continueranno a seguire gli studenti come fatto in questi anni. Verranno attivati tutti i servizi parascolastici comunali di refezione scolastica, pre scuola e dopo scuola a favore degli iscritti alla scuola primaria Addolorata. Le iscrizioni per i servizi saranno aperte dal 23 maggio al 1 luglio 2017».

Dopo l’incontro di ieri sera con i genitori della scuola, la Giunta ha dato l’incarico di valutare la possibilità di attivare il servizio pre scuola già dalle ore 7 del mattino per il plesso Mazzini Addolorata. Il collegio docenti, la dirigente e i genitori sono stati coinvolti nei giorni scorsi nella scelta e il Comune ha proposto due scuole: la Cairoli e la Mazzini. La scelta del Consiglio di istituto è andata in favore dello spostamento dell’Addolorata presso la Mazzini: « Con il risparmio che avremo potremo potenziare i servizi scolastici per tutti i bambini di Varese – dichiara l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Come spiegato anche ieri ai genitori infatti i soldi risparmiati saranno utilizzati per migliorare tutti i servizi del sistema scolastico varesino e per migliorare la sicurezza e il decoro delle scuole. Da oggi poi insieme ai genitori della scuola Addolorata verrà attivato un tavolo di lavoro che coinvolgerà anche la dirigente scolastica, e insieme lavoreremo per migliorare sempre di più l’offerta fornita dal Comune in base anche alle esigenze dei genitori».