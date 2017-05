I Solisti Veneti tornano in San Vittore

Grande appuntamento con la musica classica domenica nella basilica di Varese.

Protagonisti saranno “I Solisti Veneti – Ensemble Vivaldi” che domenica 21 maggio alle 20.30 alla Basilica S. Vittore Martire a Varese terranno un concerto, organizzato dalla Fondazione Mons. Alessandro Proserpio Onlus e Lions Club Varese Europa.

Il concerto, dal titolo “L’Oboe incantato” avrà come protagonista Rossana Calvi, primo oboe del teatro La Fenice di Venezia, ai violini Lucio Degani, Francesco Comisso, Enzo Ligresti, alla viola Giancarlo Di Vacri e al violoncello Giuseppe Barutti.

I Solisti veneti sono già stati protagonisti in basilica, nel settembre del 2015: hanno portato 1000 persone in san Vittore per ascoltarli. Fu uno straordinario successo di pubblico, che potrebbe essere bissato da questa occasione.

L’evento beneficia del Patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e del Lions Clubs International Distretto 108 Ib1. L’ingresso, ad offerta libera, vedrà il ricavato offerto alle mense dei poveri di Varese.

IL PROGRAMMA

BACH

Concerto in re minore BWV 1060

per violino, oboe e archi

HAENDEL

Passacaglia (revisione di Johan Halvorsen)

per violino e violoncello

TARTINI

Sonata in sol minore g5 “Il Trillo del Diavolo”

per violino e violoncello

MORRICONE

– “Gabriel’s oboe” per oboe e archi

– “Nuovo Cinema Paradiso”

PIOVANI

“La vita e’ bella”

CIMAROSA

Concerto in do minore per oboe e archi