Il 2 giugno al Parco Altomilanese è con “Jazz and Wine”

parco altomilanese

Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, la Cascinetta del Parco Alto Milanese si trasformerà in uno spettacolare teatro a cielo aperto dove, a partire dalle 16,30 , al suono della musica jazz e contemporanea dell’Accademia Musicale Città di Castellanza, diretta dal Maestro Sante Palumbo, poter degustare il vino bianco della Cantina di Bova, il rosso della cantina Feudi Brigha e il prosecco della Tenuta Schiavon.

Oltre a celebrare il felice connubio tra vino e jazz, la serata intende essere l’occasione per conoscere realtà locali che, da anni, operano all’interno del territorio del Parco dell’Alto Milanese, quali La Società Agricola La Stella con il suo miele, l’Azienda Agricola La Frisona con il suo gelato artigianale e la Bottega Agricola con i prodotti della sua bottega.

Durante la manifestazione sarà possibile acquistare vini e prosecco e i prodotti tipici del nostro territorio. La sommelier, Adriana Gulizia – il vino con Adri – degustatrice dell’Associazione Ais per le guide Viniplus e Vitae, condurrà per gli appassionati di vino una dimostrazione sulle tecniche di degustazione vini. La scuola Nordic Walking Trail Italia proporrà una dimostrazione delle tecniche di nordic walking. In contemporanea il Centro Ippico La Stella, con i propri pony, proporrà a bambini e ragazzi il “battesimo della sella” ed una dimostrazione “cinofila di agility”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici del Parco Alto Milanese (PAM), in collaborazione con il Circolone di Legnano, l’Accademia Musicale di Castellanza e le aziende vinicole e agricole.

Il programma dell’iniziativa sarà il seguente:

– dalle ore 16,30 e per tutto pomeriggio e sera: musica con i giovani studenti dell’Accademia Musicale di Castellanza, diretti dal Maestro Sante Palumbo e del gruppo musicale composto da Eleonora Giudici( vocalist), Enzo Caruso ( al basso), Enrico Ferraresi ( batteria e Antonio Gavassino ( chitarra) sempre diretti dal Maestro Sante Palumbo, al pianoforte.

– dalle 16,30 alle 19,00: per tutti i bambini battesimo della sella con i pony del Centro Ippico La Stella.

– dalle ore 17,00 : dimostrazione di Nordic Walking a cura della Scuola Nordic Walking Trail Italia.

– dalle ore 18,00: Degustazione guidata di vini a cura di “il vino con Adri”.

– dalle ore 18 alle 18,30: dimostrazione cinofila.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un gustoso punto Street Food a cura del Circolone di Legnano.

In occasione dell’evento, sarà possibile rinnovare la tessera o iscriversi all’Associazione Amici del Parco dell’Alto Milanese.

web: www.amicidelpam.wordpress.com

email: amicidelpam@gmail.com

social: FB Associazione Amici del Parco Alto Milanese / Instagram @amici_pam