Il centrosinistra: “Doverose le dimissioni del sindaco”

È stata una giornata complessa e tesa a Lonate Pozzolo. Dopo l’indagine della Procura di Busto, il Comune esce praticamente decapitato: senza sindaco, senza segretario comunale, senza comandante della Polizia Locale (questi ultime due mancanze sono condivise anche con altri Comuni, dove prestavano servizio gli indagati).

In attesa di capire cosa avverrà in municipio, un primissimo commento arriva dalle file dell’opposizione: «È presto per fare valutazioni esatte, nei prossimi giorni faremo sicuramente una dichiarazione più approfondita» premette Luca Perencin, dalle file dei Democratici Uniti (il centrosinistra locale). «Abbiamo già suggerito le dimissioni del sindaco, che riteniamo doverose visti gli elementi. È poi grave anche il coinvolgimento del segretario comunale, che avevamo criticato in alcune occasioni».

I Democratici Uniti hanno anche il merito di aver sollevato, pochi mesi fa, la questione dell’anomalo demansionamento della comandante della Polizia Locale Maria Cristina Fossati, uno dei «funzionari con la schiena dritta» che hanno pagato di persona ma hanno anche contribuito a far emergere il malaffare.