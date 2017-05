Il Comune “aderiamo alla giornata internazionale contro l’omofobia e le discriminazioni”

Il Comune di Varese aderisce alla Giornata Internazionale, promossa dall’Unione Europea, contro l’omofobia e le discriminazioni, in programma per il 17 maggio. «La nostra amministrazione – dichiara Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali – aderisce alle iniziative che promuovono la sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e favoriscono invece la piena applicazione dei diritti fondamentali che sono sanciti dall’articolo 3 della nostra Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Una società moderna non deve essere indifferente ad ogni forma di discriminazione e si adopera invece per respingere ogni forma di intolleranza e promuovere la cultura del dialogo e del rispetto».