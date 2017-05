Il Contemporary ballet al teatro del Popolo

liceo artistico paolo candiani busto arsizio

Dopo il debutto sul palcoscenico del Teatro di Milano la nuova produzione di Milano Contemporary Ballet fa tappa al teatro del Popolo il prossimo 27 maggio.

La compagnia propone FAR, un estratto di Wayne McGregor e un’inedita Cenerentola, di Roberto Altamura e Vittoria Brancadoro.

FAR, concept, regia e coreografia di Wayne McGregor, rimontato dai danzatori della compagnia londinese Davide Di Pretoro e Jessica Wright, è il nuovo estratto prodotto in collaborazione con Studio Wayne McGregor.

Cenerentola, nuova produzione di Roberto Altamura e Vittoria Brancadoro, si ispira alla fiaba che tutti conosciamo, ma con l’intento di ricostruire la vicenda del racconto di Charles Perrault facendo emergere quelli che possono essere gli aspetti più vicini alla società contemporanea.

Uno spettacolo ironico e romantico, sulla partitura originale di Sergeij Prokofiev, con le scenografie dell’artista Vincenzo Mascoli, che ha visualizzato e sintetizzato le linee energiche della coreografia.

All’interno della serata sarà presentata la corografia di Roberto Altamura “Le molte feritoie della notte”, progetto di alternanza scuola – lavoro in collaborazione con il Liceo Coreutico Statale Pina Bausch di Busto Arsizio.

INFO PER IL PUBBLICO PER LA DATA DEL 27 MAGGIO presso il Teatro del Popolo a Gallarate (VA):

INTERO: 15 EURO

RIDOTTO PER UNDER 25 e ALLIEVI SCUOLE DI DANZA: 10 EURO

I biglietti sono disponibili online

https://www.clappit.com/biglietti/biglietti-far- cenerentola-27- maggio-2017- teatro-del- popolo-gallarate-9220.html

oppure possono essere prenotati scrivendo a giulia.morandi@milanocontemporaryballet.com