Il controllo del vicinato si presenta alla città. Appuntamento Giovedi 4 Maggio ore 21.00 al Castello di Monteruzzo per un incontro pubblico sul tema della sicurezza. «Nello specifico spiegheremo in cosa consiste e come si può aderire al Controllo del Vicinato – spiegano dall’amministrazione comunale che ha organizzato la serata -, nella speranza che sempre più cittadini ne possano farne parte. Saranno inoltre presenti e racconteranno la loro esperienza i referenti delle vie in cui il Controllo del Vicinato è già attivo sul territorio Castiglionese». Sarà presente anche il sindaco Emanuele Poretti, il consigliere comunale Paolo Guerra, Valter Valsecchi dell’associazione Controllo del vicinato, e il comandante della Polizia Locale.