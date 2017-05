Il film amatoriale “Scappati di casa” al Cinema Sant’Anna

cinema film pellicole locandine

“Scappati di casa” approda al Cinema Sant’Anna di Busto Arsizio. Si tratta di un film amatoriale, una commedia sul mondo giovanile, un lungometraggio girato nei fine settimana, per un anno intero, coinvolgendo almeno 100 persone. Appuntamento sabato 20 maggio alle 21, per una proiezione della commedia alla presenza del cast artistico e tecnico del film.

L’opera è nata da un’idea di Stefano Rossi di Vedano Olona e Giuseppe Bennardo di Gorla Maggiore, 26enni la cui passione per il cinema è nata sui banchi di scuola del Liceo Curie di Tradate e che è stata portata avanti negli anni. “Scappati di casa” è la loro commedia più “matura” e ambiziosa, anche se i due sottolineano più volte che è amatoriale.

SINOSSI

Questa è la storia di tre amici con visioni radicalmente diverse dell’amore e della vita, alle prese con la faticosa transizione verso il mondo adulto. Ottavio, dopo la dipartita del padre, eredita l’azienda di famiglia e durante la festa che celebra i 150 anni di quest’ultima chiede a Letizia, la sua ragazza, di sposarlo. Guido è un professore supplente di lettere annoiato dalla routine della sua relazione con la fidanzata Elisa. Andrea cambia un lavoro e una donna alla settimana e vive come terzo incomodo a casa della sorella in attesa di trovare una sistemazione.

Una serie di sfortunati eventi sentimentali e lavorativi li porterà a prendere una decisione drastica: la convivenza tra amici. Quale migliore occasione per dare una scossa alle proprie vite se non quella di diventare finalmente indipendenti? Ma sarà davvero questa la soluzione giusta per dare un indirizzo alle loro vite? E vivere con gli amici di sempre è davvero la risposta ideale ai problemi?