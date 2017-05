Il fine settimana, tra sentieri e bancarelle

Campo dei Fiori

Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

METEO – Sabato: soleggiato con nuvole cumuliformi nel pomeriggio lungo i rilievi che potrebbero portare a qualche breve rovescio o temporale localmente in estensione alla pianura pedemontana in serata. Domenica: abbastanza soleggiato con nuvole nel pomeriggio che daranno origine a rovesci e temporali lungo le Prealpi, in probabile estensione alla pianura orientale in serata.

Venerdì sera

Cavaria con Premezzo – Cavaria con Premezzo ricorda la grande Mia Martini con un incontro pubblico e con la terza edizione del “premio Mimì”, in programma venerdì 12 maggio, alle 18, all’antico palazzo comunale di via Ronchetti.



Busto Arsizio – Il Club Amici della Montagna di Busto Arsizio festeggia il suo sessantesimo di fondazione, con diverse iniziative. Il primo appuntamento sarà venerdì 12 maggio con l’incontro con lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona. Al Teatro Sociale di Busto Arsizio (piazza Plebiscito), con inizio alle ore 21 e ingresso gratuito.

Busto Arsizio - I ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), accompagnati dal noto regista Angelo Caruso, saranno ospiti d’eccezione di “Caffè Letterario – Esperimenti per una nuova cultura” per parlare di “Dieta Mediterranea e progetti educativi”. Appuntamento 12 maggio alle ore 21 presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Sabato e domenica

Campo dei Fiori - “Porte aperte all’Osservatorio”. organizzati dalla Cittadella di Scienze della Natura “Salvatore Furia” con l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli”. Domenica prossima, 14 maggio, dalle ore 10 alle 16 le porte della Cittadella si spalancheranno per accogliere i visitatori in un ventaglio di attività pensate per tutti, grandi e piccoli, profani ed esperti. La visita è gratuita e non è necessario prenotare – Tutte le informazioni

Rasa - Domenica camminata organizzata dagli Amici del Campo dei Fiori e in compagnia delle esperte Gev, le guide ecologiche del Parco. L’escursione parte alle 14.30 dal Villaggio Cagnola alla Rasa e arriva al Campo dei Fiori. E ci si camminerà per circa tre ore curiosando nel verde per scovare piante e fiori ad uso alimentare e medicinale. Gita gratuita e aperta a tutti, adesioni al 338.3687658.

Sacro Monte – Un’opera di Claudio Parmiggiani è arrivata presso il Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte. L’opera “Senza Titolo” toccherà in totale 13 tappe, attraversando tutta l’Italia e fermandosi in alcuni Musei Ecclesiastici, per approdare, infine, il 13 settembre a Palermo, dove sarà donata alla Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi. L’opera sarà visibile al pubblico durante i giorni e gli orari di apertura del Museo Baroffio e del Santuario a partire da mercoledì 10 maggio, tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e tutti i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 18.00 fino al 17 maggio. L’ingresso al museo costa 5 € l’intero e 3 € il ridotto.

Varese – Sabato 13 maggio alle ore 17 verrà inaugurata in Galleria GHIGGINI 1822 la mostra: Vicende & Vincitori Premio GhigginiArte giovani 2001 – 2016 che ripercorre le quindici edizioni del concorso dedicato alla promozione dell’arte contemporanea under 35

Varese – Una giornata all’insegna dello sport quella che si svolgerà sabato 13 maggio 2017 dalle 9 alle 18 al PalaInsubria, in via Monte Generoso 59 a Varese. Si tratta del ”Game of CUS”, la manifestazione ludico-sportiva che si rivolge agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e non solo. Sono in calendario vari tornei come calcetto, pallavolo, ping-pong.

Varese - Domenica mostra mercato di antiquariato e articoli da collezione, dalle 8.30 alle 18 nel centro storico.

Malnate – Sabato 13 maggio, dalle 18:30 alle 21, Effetto Ottico Malnate e Rosalba Hair Concept, vi aspettano in via Caprera 2 a Malnate, dalle 18:30, per l’evento “Occhio ai dettagli”, presentazione in esclusiva della nuova linea di occhiali “Mad in Italy”, un concentrato di stile e follia, per vestire un occhiale all’ultima moda, dai colori cangianti ma con un tocco vintage.

Galliate Lombardo - L’oratorio di Galliate Lombardo organizza domenica 14 maggio la Prima festa contadina: un tuffo nel passato per rievocare antichi mestieri. Apertura della festa ore 11 con stand gastronomico (saranno servite salamelle, patatine birra, pane e salame, vino panino mozzarella e pomodoro). Durante tutta la giornata ci saranno le bancarelle degli hobbysti. Per i bambini ponte tibetano e tirolese a cura della Protezione Civile di Olgiate Olona e truccabimbi e tanto altro.

Buguggiate - Continua la festa del paese iniziata la scorsa settimana. All’Oratorio e in Via Monte Rosa bancarelle, incontri e iniziative. Non mancherà lo stand gastronomico.

Inarzo – Domenica 14 maggio ad Inarzo si terrà la tradizionale Festa di Primavera, giunta ormai alla sua 3^edizione: è un’occasione originale per festeggiare e trascorrere una giornata con tutta la famiglia e gli amici in un’atmosfera di festa. La manifestazione, organizzata quest’anno dalla Pro Loco di Inarzo con il patrocinio del Comune di Inarzo, ospiterà espositori ubicati nelle caratteristiche vie del centro storico e lungo il percorso i visitatori potranno gustare specialità gastronomiche nei punti di ristoro.

Biandronno – Domenica mercatino di hobbistica sul lungolago dalle 9 alle 18, stand gastronomico e alle 15 concerto della filarmonica Verdi e poi lancio di palloncini.

Cadrezzate - Domenica, dalle 10 alle 18, gli Acquanauti organizzano una nuotata tra amici nel lago di Monate e poi pranzo insieme al bar La Playa in via Mogno 441.

Casalzuigno – E’ in programma per questo fine settimana, “Maggio in Fiore” la manifestazione di Villa Della Porta Bozzolo che per tutto il fine settimana propone picnic botanici, workshop di fotografia e acquarello, corsi di giardinaggio, visite guidate alla villa e alle rose, mostra mercato delle rose e tanto altro. Da segnalare le installazioni floreali della vivaista e architetto di giardini Sofia Meda e il workshop di fotografia botanica Carlo Franchi - Tutto il programma

Agra – Domenica 14 maggio alla Rsa Albertini Vanda si terrà la “Festa di Primavera”. Alle 11 è prevista l’apertura della mostra “Li ho fatti io”, esposizione di quadri dipinti dall’ospite Paolo Dal Pra. Alle ore 12 grigliata per tutti (15 euros testa). Ore 15: circo Maccagi. Per informazioni: 0332.517353.

Cugliate Fabiasco - Visita alle trincee della Linea Cadorna a cent’anni dalla loro costruzione. Nel centenario della Grande Guerra e a poco più di un anno dall’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, l’agriturismo Il Carpio, organizza una visita accompagnata alle vicine Trincee della Frontiera Nord.

Duno - Si terrà sabato 13 maggio, la festa per i 90 anni di Avis Nazionale: l’associazione infatti vide la luce nel 1927 per volere del dottor Vittorio Formentano. Il programma prevede alle ore 9.15, per chi lo desidera, da una celebrazione religiosa nel Tempio votivo dei medici e alle 12,45 un aperitivo insieme.

Cunardo – Sabato escursione guidata a cura del Gruppo speleologico prealpino alla grotta «orrido di Cunardo», partenza alle 15. Iscrizioni e dettagli al 331.3721046.

Laveno Mombello – Torna l’appuntamento con “Cittattivo” a Laveno Mombello, sabato 13 maggio: ogni cittadino potrà dare il suo contributo per rendere più bello e pulito il proprio paese. L’appuntamento è per le ore 9.30 davanti a Villa Frascoli-Fumagalli recentemente riaperta.

Laveno Mombello – Una giornata per scambiare e vendere prodotti usati. L’appuntamento con “Portobello” è per domenica 14 maggio sul lungolago. Evento organizzato dalla Proloco e prevede scambio e vendita di prodotti usati e mercatino di antiquariato.

Laveno Mombello - Trekking con gli asini lungo le antiche mulattiere sulle tracce di boscaioli e pastori, all’interno del progetto “2017 – anno internazionale del turismo sostenibile: viaggiatori di impronta leggera”. L’appuntamento è per domenica 14 maggio. Il programma prevede il ritrovo a Laveno, presso l’Ufficio Turistico di Laveno Mombello (Piazzale Ferrovie Nord) alle ore 9.00. – Tutto il programma

Angera - L’Associazione Rione Baranzit si metterà all’opera per sistemare il Parchetto di Via Volturno ad Angera. L’appuntamento è per sabato 13 maggio: dalle ore 9 alle ore 17, è aperta a tutti coloro che liberamente vogliano dare una mano.

Angera – Sabato e domencia in via Greppi. Tanti gli eventi previsti per «Borgo in fiore» a cominciare dal mercatino dell’artigianato creativo, sapori d’Italia, piccolo antiquariato e florovivaisti. Per i bambini poi un angolo trucca bimbi e le bolle di sapone. Clou della manifestazione è il concorso «Bicicletta Fiorita» a cui tutti possono partecipare. Come fare? Semplice, basta raggiungere il borgo di Angera a bordo di una bicicletta adornata a tema floreale. Ore 10-19, mercatino, eventi per bambini, concorso «Bicicletta fiorita». Info al 340.9864707.

Angera - Le mamme e i tanti volontari di Amor, l’Associazione Mamme per l’Ondoli in Rinascita verrà presentata ufficialmente domenica 14 maggio, in una grande giornata di festa promossa in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Angera, il Comitato genitori, l’Associazione Prologo e I love Angera.

Maccagno con Pino e Veddasca – “Conoscere il tuo corpo ed il tuo sport”. Questo è il sottotitolo di SportEticamente, evento organizzato per sabato 14 maggio alle 14.30. Interverranno diversi specialisti del settore, a concludere intervento Federico Morlacchi, pluripremiato atleta paraolimpico che porterà la sua vittoriosa testimonianza.

Cantello – Il Motoclub Cantello organizza domenica 14 maggio il 13° Raduno di moto d’epoca. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 8.30 in Piazza De Gasperi, in centro paese, dove viene svolto settimanalmente il mercato. - Tutto il programma

Arcisate - Domenica 14 maggio, alla Cascina La Monda di Arcisate, è in programma la Festa dell’orto biodinamico, una giornata per scoprire un luogo dove l’armonia della natura e un bel progetto sociale si sposano nella cornice di un’antica casa di campagna. Dalle 11 alle 18 nella sede di via Giacomini 26,

Vergiate – Due giorni di festa a Corgeno di Vergiate con l’associazione “Gent da Curgen”. Sabato 13 e domenica 14 maggio al Cag-Centro di aggregazione giovanile e in via Leopardi, è in programma la “Festa di primavera” che propone un fine settimana ricco di iniziative.

Olgiate Olona – Terza edizione per la manifestazione “Mediamente Giocando” che nella rigogliosa cornice del Parco Carducci di Olgiate Olona ripropone attraverso lo sport un momento di aggregazione e di divertimento dedicato a tutti ed in particolare agli studenti dell’Istituto B. C. Ferrini di Olgiate Olona. Appuntamento per sabato 13, alle 14.

Vedano Olona - Continua fino a domenica la decima edizione della Fiera di San Pancrazio, l’evento culturale organizzato dalla Parrocchia di Vedano Olona. In programma: tavole rotonde, rappresentazioni teatrali, eventi musicali, testimonianze su molteplici tematiche di forte attualità (scienza, lavoro, giovani, migranti…), ma anche laboratori e spettacoli per ragazzi e bambini, aperitivi letterari e intrattenimenti di vario genere ospitati nelle tensostrutture allestite al Parco Spech. - Tutto il programma

Castiglione Olona - Domenica 14 maggio si gareggia infatti a Castiglione Olona, sede dell’Athlon Run, gara giunta all’11a edizione e in programma a partire dalle ore 9. I concorrenti troveranno la zona di ritrovo aperta dalle ore 7,30 al Parco Monteruzzo; alle 8,30 è prevista la “fotissima” sotto il gonfiabile di partenza.

Jerago con Orago – Domenica 14 maggio, dalle ore 10, torna al Parco Onetto di Jerago, la manifestazione AgriJO. Dalle 12 e per tutto il giorno tante iniziative: taglio del tronco, aperitivo, battesimo della sella.

Gallarate – Un fine settimana tra storia e realtà di oggi della Croce Rossa Italiana: “Sulle ali del volontariato” è una due giorni – 13 e 14 maggio 2017 – promossa dal Comitato di Gallarate (e ospitata da Volandia) per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Cardano al Campo – Domenica 15 maggio nei Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione torna l’iniziativa promossa da FIAB e patrocinato da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Ambiente, ANCI, Confindustria, CONI ovvero Bimbimbici. E’ quindi in programma una “Biciclettata per Famiglie”. Ritrovo in Piazza Mazzini alle ore 14.15. – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Sabato 13 e domenica 14 maggio, a partire dalle 10 alle 19, il parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà teatro della manifestazione “ABG DAY gioco, sogno e sono libero” organizzata dall’Associazione Bianca Garavaglia Onlus in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio e il Distretto del Commercio.

Busto Arsizio – A Malpensa Fiere apre le porte all’elettronica, all’informatica e agli hobby, dai fumetti fino ai cosplay e ai videogiochi ci sarà infatti Expo Elettronica e Milano Comics&Games. Appuntamento per sabato 13 e domenica 14 maggio con esperti, informatici, radioamatori, appassionati del fai-da-te e da chi cerca buone occasioni tra migliaia di articoli di elettronica di consumo e professionale per l’intrattenimento, la comunicazione e il lavoro, in ufficio e a casa, proposti da oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia. In contemporanea ad Expo Elettronica si svolge Milano Comics&Games, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto, un appuntamento a misura di cosplayer.

Fagnano Olona - L’Associazione Culturale fagnanese 2L Lombardia Lucania organizza la nuova edizione della “Festa della Mamma” al Castello Visconteo di Fagnano Olona per le giornate del 13 e 14 maggio 2017. Bancarelle, truccabimbi, letture e tanto altro. – Tutte le informazioni

MUSICA

Cardano al Campo – Domenica 14 maggio si terrà al Novotel Milano Malpensa Aeroporto di Cardano al Campo la quarta edizione di “Malpensa vinile”, Mostra Mercato del Disco, CD e DVD, manifestazione organizzata da Azrael Associazione Culturale, responsabile anche dell’organizzazione della Fiera del Disco di Varese.

Albizzate- Al The Family, sabato, serata omaggio a Lucio Battisti. Ore 22, ingresso libero.

Albizzate - Un concerto dal sapore internazionale, un po’ Beatles e un po’ Rolling Stones: ci sarà sicuramente da ballare venerdì 12 maggio ad Albizzate al concerto degli Itchy Teeth organizzato da Volarte Italia, dalla Pro Loco di Albizzate e dall’Amministrazione Comunale all’interno del Comune in piazza IV novembre a partire dalle ore 21.

Porto Ceresio – La “curiera” di Davide Van De Sfroos arriva fino sulle rive del Ceresio. Domenica 21 maggio, nel pomeriggio, il cantante sarà in piazza Sant’Ambrogio a Porto Ceresio per un incontro con il suo pubblico. A partire dalle ore 14 un pomeriggio di musica, aperto alle band del territorio che potranno esibirsi nel suggestivo spazio davanti al lago. Alle 17 è atteso l’incontro con Davide Van De Sfroos.

Busto Arsizio - Al Gagarin, sabato, arriva una delle figure chiave della scena indipendente italiana, il mantovano Gionata Mirai che con Pierpaolo Capovilla, Francesco Franz Valente e Giulio Ragno Favero ha fondato il Teatro degli Orrori. Al Gagarin Gionata presenta il nuovo album, «Nelle mani». Ore 21, ingresso riservato ai soci Arci, info@circologagarin.it.

Cardano al Campo - Al Circolo Quarto Stato, sabato, c’è Francesco D’Acri, cantautore milanese che torna al Circolo con “Il Principio di Archimede”. Tra la migliore tradizione cantautorale italiana venata di Rock americano e Folk. Ore 21 e 45, ingresso libero e gratuito.

BAMBINI

Casciago – Sabato 13 maggio, dalle 15 alle 19, open day di presentazione del campo estivo al Tennis Club di Casciago.

Gornate Olona - Sabato 13 maggio, dalle 14:30 al Villaggio Turistico Sol&Verde di Gornate Olona, open day di presentazione del Centro Estivo “Vacanze nel Bosco” 2017. In programma laboratori creativi, musica nel bosco, attività circensi.

Castano Primo – Domenica 14 maggio, dalle 15 alle 17, Open Day di presentazione di Cross Musical, il Campus Estivo per l’estate 2017, organizzato da Crossroads – Intrecci culturali. Ingredienti del Campus sono recitazione, canto, danza e arte.

TEATRO

Varese – I giovani e brillanti attori della Comunità Pastorale Don Carlo Gnocchi di Varese tornano, domenica 14 maggio all’interno della rassegna AmaTe e per il secondo anno consecutivo al teatro Openjobmetis, con il loro secondo musical “Strega“. Il musical, ispirato alla storia del Mago di Oz è alla sua seconda rappresentazione: la prima è avvenuta con grande successo nel 2016.

Ferno - A teatro a Ferno grazie alla Cooperativa San Martino: la storica realtà associativa ferne, con il patrocinio del Comune di Ferno, propone lo spettacolo “Annabel – Ballata anoressica per manichini bulli”. Il testo è proposto da “La fenice dei rifiuti”, scritto e interpretato da Michela Giudici con la coregia di Alessandro Veronesi. L’appuntamento è per sabato 13 maggio 2017 alle ore 21:15 al salone superiore della Cooperativa San Martino, via Mazzini 16, Ferno.

Solbiate Olona - Porte aperte allo storico Cotonifico Ponti, organizzato dall’Ecomuseo della Valle Olona con tanti appuntamenti, dal mattino fino a sera. Si parte con la corsa campestre non competitiva, al pranzo organizzato dalla Pro loco e dalle 14.30 visite guidate alla struttura. Per tutta la giornata, a intrattenere giovani e adulti, una serie di stand su tematiche legate alla natura e la vita all’aria aperta. Per tutte le informazioni – www.ecomuseovalleolona.it.

Gallarate – Appuntamento al Teatro Giovanni Paolo II di Crenna di Gallarate venerdì 12 maggio e sabato 13 maggio alle 21 con “Invito a cena con delitto”, commedia in II atti tratta da “Murder by Death” di Neil Simon, traduzione e adattamento di Valeria Longo (posto unico: € 10,00).

Gallarate - Francesco Rizzuto è al teatro Condominio, sabato, con «Ridi come mangi»: il comico, famoso per il vigile palermitano, torna con uno spettacolo in cui apre le porte di casa sua, nella caotica Palermo, da cui guarderà all’elegante Milano… Via del Teatro 5, ore 21, 15 euro, 392.8980187, Vivaticket.

Gallarate - Per la rassegna «Family show», domenica al Condominio arriva «La vera storia di Capitan Uncino». La regia è di Michele Visone, con la supervisione di un maestro come Maurizio Colombi. Via del Teatro 5, ore 16, 15/12 euro, 392.8980187, Vivaticket.

Busto Arsizio - La compagnia teatrale I figli di Anna, capitanata da Giosuè Andreozzi, torna in scena nel Teatro San Giovanni Bosco, domenica 14 maggio, alle ore 21 con la commedia brillante “Non ti pago!” di Eduardo De Filippo – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Rilettura per ragazzi di «La Bella e la Bestia» dal titolo «Come il sole ad est» con la Compagnia dei Pischifralli. Sabato al teatro Manzoni, via Calatafimi 5, ore 21, 10/5 euro.