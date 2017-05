Il fratello di El Shaarawy sposo ad Angera

Foto varie di calcio

Matrimoni Vip ad Angera. Il fratello di Stephan El Shaarawy ha scelto la città della Rocca come luogo per il giorno più bello della sua vita.

Manuel El Shaarawy, 30 anni, fratello e agente del calciatore della Roma neo vicecampione d’Italia ha detto sì questa mattina, lunedì 29 maggio, in Comune ad Angera. A sposarlo il vicesindaco Marco Brovelli, arbitro di calcio nelle categorie dilettantistiche oltre che appassionato di sport: «È stata una bella cosa poter fare una foto con lui – spiega Brovelli -. È un ragazzo semplice, ha 25 anni, non è per nulla “costruito”. Per un arbitro come me è stato un bel momento». Anche l’assessore Lorenza Marzetta si è fatta immortalare col nazionale italiano sul lungolago di Angera e ha postato la foto su Facebook, attirando la curiosità di molti (e anche la nostra).

Foto varie di calcio

A prendersi la maggior parte delle attenzioni ovviamente il più noto dei due fratelli, Stephan, classe 1992, cresciuto nel Genoa, poi passato al Milan ed ora in forza alla Roma, dove ha vissuto un’ultima giornata di campionato ricca di emozioni un po’ per la vittoria che è valsa l’accesso diretto alla Champions League, colta all’ultimo respiro contro la squadra che lo ha visto crescere e diventare “grande”, un po’ per la cerimonia di addio al calcio di Francesco Totti (è uscito lui dal campo per il capitano romanista), con tanto di lacrime che hanno bagnato anche il volto di El Shaarawy (nato a Savona da padre egiziano e mamma italiana).

Sembra che Angera sia stata scelta su suggerimento di Riccardo Montolivo, che scelse proprio la Rocca per il ricevimento di matrimonio con Cristina De Pin: Montolivo ed El Shaarawy sono rimasti amici anche dopo il cambio di maglia di Stephan e da qui pare sia arrivata l’idea. Nei prossimi giorni ci sarà il ricevimento alla Rocca di Angera, location privilegiata per matrimoni e feste Vip.