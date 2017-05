Il Giovani industriali “Verso una nuova era”

unione industriali provincia di varese

Lunedì 15 maggio, alle ore 18, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese , si terrà l’assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Univa. Prevista l’elezione del nuovo presidente del movimento che succederà ad Eleonora Merlo (foto), giunta al termine del proprio mandato. Durante la parte privata, il movimento dovrà dunque rieleggere il nuovo Presidente che verrà presentato durante la parte pubblica e che durerà in carica per il biennio 2017-2019, entrando a far parte di diritto del Consiglio di Presidenza dell’Unione Industriali.

Interverranno: l’amministratore delegato di Microsoft Italia, Carlo Purassanta, il neo-presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, e il presidente di Univa Riccardo Comerio. “Verso una nuova era”. Ovvero: “L’uomo al tempo dell’Internet of Things e dell’Industria 4.0” è il tema che verrà posto al centro dell’assemblea. Rossi, fresco di elezione, a Varese terrà la sua prima uscita pubblica nella nuova veste.