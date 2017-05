Il Giro d’Italia passa anche a Busto, le vie interessate

Il giro d'Italia a Busto Arsizio (inserita in galleria)

Il 100esimo Giro d’Italia passerà da Busto Arsizio domenica 21 maggio tra le 13.30 e le 13.50 (l’orario varia in base alla media oraria).

In occasione della quindicesima tappa, Valdengo –Bergamo, la gara transiterà per le vie Lonate, Amendola, Sicilia, Deledda, Pirandello, Alfieri, Tripoli, Nievo, piazzale Crespi, viale Borri.

Lungo il viale Alfieri è previsto un traguardo volante valido per la classifica generale e per quella a punti. Gli atleti saranno preceduti dalla carovana pubblicitaria che sosterà in via Nievo dalle ore 12 circa.

L’ordinanza del Comune di Busto Arsizio