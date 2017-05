Il Gs Ens Varese batte Siena e va in finale

Foto varie di calcio

L’emozione del sabato sera per il Gs Ens Varese durante la prima fase della finale di campionato di calcio a 11. I sordi biancorossi hanno dato prova della loro abilità contro il S.S.S. Siena ottenendo la finale per la prima volta.

Il fischio dell’arbitro segna l’inizio del primo tempo e già si vedono le scintille dell’adrenalina.

Dopo un minuto e mezzo ecco la rete biancorossa di Tony Guzzardi che dà la prima scossa alla squadra.

Ma in men che non si dica il vantaggio varesino raddoppia con il gol di Andrea Forzenigo.

Il Siena però non ci sta: a pochi minuti dalla fine del primo tempo Bilgini segna il primo gol.

Il risultato alla fine del primo tempo è quindi di 2-1 a favore di Varese.

L’inizio del secondo tempo non è dei migliori per il Siena: espulsione per Alessio Melatti, ma i padroni di casa trovano comunque il 2-2 con una rete da parte di Zollo.

La difesa del Varese inizia a perdere colpi, i ragazzi sono confusi e nervosi, si susseguono infortuni e quindi sostituzioni: Torriani e Maugeri escono dal campo doloranti.

Siamo quasi alla fine, ma il direttore di gara concede 5 minuti di recupero, tempo a sufficienza per Varese che, al 94’ vede il vantaggio della vittoria con un gol di Giuseppe Franchina.

Per la prima volta Varese è in finale! Se la vedrà questo pomeriggio con il G.S.S. Torino alle ore 17.30. I ragazzi sono già in fibrillazione.

Il presidente del GS ENS Varese è prudente Cristian Gnodi: “Un primo risultato sorprendente, non c’è che dire. Ma la squadra non deve assolutamente abbassare la guardia!”