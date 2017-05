Il legno protagonista al minigolf

Il 2 giugno al Minigolf di Lozza si riuniranno scultori, intagliatori, creatori di paesaggi, modelli e oggettistica in legno. Venerdì presso il campo del Minigolf di Lozza in via Verdi,16 a partire dalle 10.00 alle 19.00 avrà luogo la seconda edizione dell’esposizione “DI LEGNO” che ospiterà una ventina tra scultori, intagliatori, incisori e appassionati che ridanno vita al legno creando delle vere e proprie opere d’arte.

Ci sarà la possibilità di assistere dal vivo al processo che porta alla creazione di una scultura in legno, di fare domande agli espositori sulle tecniche di lavorazione e sugli strumenti che usano per creare le loro opere.

L’anno scorso, la prima edizione dell’esposizione “DI LEGNO” è stata un successo: c’è stata la possibilità di ammirare sculture giganti, modelli di trenini, miniature di animali, oggettistica per la casa e tanto altro.

L’esposizione è organizzata dal Cral Minigolf Lozza in collaborazione con i gestori del campo, il gruppo Alpini Lozza, la Protezione Civile Lozza e con il Patrocinio del Comune di Lozza e della Provincia di Varese.

Per tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico. L’ingresso è libero.