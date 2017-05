“Il logo di Giovani Stelle per Cassano è ingannevole”

Foto varie

«Il Movimento 5 Stelle non avrà una lista alle elezioni comunali di Cassano Magnago». Lo precisa il parlamentare M5S Cosimo Petraroli, che giudica un «logo ingannevole» il simbolo della lista “Giovani Stelle per Cassano”, presentata a sostegno del candidato leghista Giovanni Battistella.

«Nonostante il logo richiami esplicitamente e in maniera ingannevole il MoVimento 5 Stelle, tengo a precisare che la suddetta lista non ha nulla a che fare con il M5S sia da un punto di vista formale giuridico sia politico» spiega il deputato pentastellato. In qualsiasi competizione elettorale il Movimento 5 stelle ha partecipato, partecipa e parteciperà rifiutando qualsiasi forma di alleanza. Nel caso specifico, nel comune di Cassano Magnago non ci saranno nostri rappresentati alle prossime elezioni amministrative».