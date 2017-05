Il ministro Martina a Tradate per Laura Cavalotti

Ministro alle Politiche agricole Maurizio Martina

Il ministro Maurizio Martina, anche vice segretario nazionale del Partito Democratico, sarà a Tradate per sostenere la candidatura del sindaco uscente, Laura Cavalotti, alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno. Appuntamento quindi Tradate nella sede del PD in via Santo Stefano 16.