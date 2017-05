Il mondo ricco a colori di Hristo Kaftanski

pittori, quadri, dipinti, sculture

Torna in sala Fallaci Hristo, un pittore che prima ancora che pittore è artista totale, prestigiatore, clown, musicista, cantante. Nato nel 1931 in Bulgaria, approda nel nostro paese anni fa dopo l’espatrio dalla sua terra. A più di ottant’anni, conserva uno sguardo limpido e dolcissimo di fanciullo, sempre affascinato dal miracolo della vita e capace di scogliere il sorriso in chi ha la fortuna di avvicinarlo.

Dipinge copie di capolavori da Raffaello a Leonardo, da Renoir a Van Gogh un mondo ricco di cromatismi accesi e vibranti, densi di perizia e precisione. Al di là della fedeltà all’originale –quasi sempre rispettata, a volte più libera- il più forte elemento che traspare dai lavori di Hristo è il suo entusiasmo spontaneo, che nasce da un amore per la vita sincero e profondo. Hristo è sempre felice di ricevere amici che vogliano conoscere lui e le sue opere e li attende nel suo studio per offrire la sua umiltà e la sua arte.

Hristo Kaftanski

Sala Fallaci

20 maggio – domenica 28 maggio 2017

Inaugurazione sabato 20 maggio, ore 18

Aperture Sabato e domenica 10 – 14 | 16 – 19

In settimana 16 – 19