Il museo è stato spostato, ma il cartello stradale non lo sa

Il museo Ogliari è stato spostato da due anni, ma nessuno si è ancora preso la briga di rimuovere il cartello indicatore.

Il cartello dell’ente Provincia si trova sulla rampa in uscita dal Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa: dovrebbe promuovere il turismo in provincia di Varese, ma fornisce una informazione sbagliata. La collezione Ogliari non è più visitabile a Ranco da due anni e mezzo, dopo la chiusura della sede “storica” (la seconda, prima era a Malnate).

Il cartello risulta ancora più assurdo se si considera che il “museo dei trasporti” del professor Ogliari è stato riallestito nel 2015 a Volandia, vale a dire a poche centinaia di metri dall’indicazione stradale errata.

La segnalazione è del lettore Marco Giusti. «Da notare anche il logo sbagliato della Provincia (quello vecchio di qualche anno fa) sia sul cartello stesso sia sull’altro cartello di benvenuto posto all’altezza della rotonda dietro».

La locomotiva del “Gambadelegn” a Volandia: è uno dei due mezzi raffigurati sul cartello stradale oggi superato