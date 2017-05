Il parco della villa comunale apre al pubblico e alla cultura

foto varie di eventi vari

Leggere un buon libro nel parco della villa comunale? Ora si può!

Sabato 27 maggio alle 12.15 verrà infatti inaugurata l’apertura al pubblico del parco, con tanto di panchina dove sedersi e godersi qualche minuto di relax nello splendido contesto di Villa Castelbarco.

Ma non solo: contemporaneamente verrà anche inaugurata la casetta per lo scambio dei libri, la seconda per Casciago dopo quella del parco giochi di via Pascoli. Chi vuole, può portare un libro per dare vita al book crossing. A precedere l’inaugurazione, in via Scalette, altro scorcio splendido di Casciago, i ragazzi della scuola primaria Sant’Agostino leggeranno alcuni brani.