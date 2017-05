Il parco della villa comunale si apre alla cultura e al pubblico

Il parco aperto negli orari di lavoro del Comune, una nuova casetta per lo scambio dei libri, una festa per gli alunni e i genitori della scuola primaria di Casciago.

Galleria fotografica Inaugurazione parco Villa Castelbarco Casciago 4 di 17

È stato un sabato particolare, nel segno della cultura, quello vissuto a Villa Castelbarco, con l’inaugurazione della piccola biblioteca per il book crossing, installata nello splendido giardino della villa comunale. A fare da padrone di casa il sindaco di Casciago Andrea Zanotti, affiancato da Maria Campiotti, maestra della scuola primaria di Casciago, dal consigliere provinciale Paolo Bertocchi, dalla presidi dell’istituto comprensivo di Comerio Claudia Brachetta e Elisa Oprandi, nella sua duplice veste di preside di Cunardo e di consigliere comunale di Varese. Ad ascoltare gli inviti alla condivisione e gli appelli all’importanza della lettura i bambini e i genitori della scuola casciaghese, accompagnati dalle loro maestre.

Preludio toccante e partecipato all’inaugurazione la lettura sulle scalette che portano alla chiesa di san Giovanni dell’introduzione di Pinocchio, recitata in otto diverse lingue da maestre e genitori della scuola di Casciago: sentire le parole di Collodi in russo, ungherese, spagnolo, tedesco, francese, inglese, moldavo e bosino è stato certamente particolare e come ha sottolineato Zanotti, ha reso evidente la forza che un libro può avere.

Per l’occasione, è stato realizzato anche un timbro che riporta la frase di Alda Merini dipinta sulla casetta dei libri di Villa Castelbarco: “Mai avrei pensato che queste pagine diventassero di…”, che rende splendidamente il senso profondo del book crossing in salsa casciaghese. Infine, ai bambini e ai genitori è stato consegnato un piccolo segnalibro con i dieci diritti del lettore di Daniel Pennac, da mandare a memoria e tramandare, leggendo.