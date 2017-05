Il Pd esprime solidarietà al consigliere Pizzini

partito democratico bandiera

Il Partito Democratico di Sesto Calende esprime solidarietà al consigliere comunale Michele Pizzini. In una nota stampa diffusa in serata il partito definisce “un gesto che qualifica l’assoluta mancanza di cultura democratica dell’amministrazione”, riferendosi alla vicenda capitata in consiglio comunale giovedì 4 maggio terminato con una sospensione e una situazione di forte tensione.

Il Pd sestese annuncia anche due iniziative di protesta: il primo è un incontro aperto a tutta la cittadinanza per discutere dell’ultima vicenda ma anche dei progetti già contestati dall’opposizione. Il secondo è un invito alla partecipazione ai consigli comunali “per dare sostegno ai consiglieri che ci mettono la faccia, garantirebbe la vigilanza democratica”.