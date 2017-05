Il piacere dell’odio: se ne parla a Radio Missione

radio missione varie

Il medico che sarà intervistato da Luigi Rusconi a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 5 maggio alle ore 11.10 è il dottor Michele Sforza , psichiatra , psicoanalista direttore del Cestep (centro per lo studio e la terapia delle psicopatologie ) c/o la casa di cura “ le Betulle “ Appiano Gentile. Il titolo della trasmissione “ Il piacere dell’odio “ . Tema : L’odio come manifestazione del male , quale la cura ?

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 7 maggio 2017 alle ore 16.00.